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Pezzella: "Ribery ha tanta voglia di tornare in campo, era davvero disperato"

Queste le parole rilasciate nel pre gara di Hellas Verona - Fiorentina a DAZN dal capitano della Fiorentina German Pezzella: "Ribery ha tanta voglia di tornare in campo, tre giornate di squalifica son...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 novembre 2019 15:42
Pezzella: "Ribery ha tanta voglia di tornare in campo, era davvero disperato" - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Queste le parole rilasciate nel pre gara di Hellas Verona - Fiorentina a DAZN dal capitano della Fiorentina German Pezzella: "Ribery ha tanta voglia di tornare in campo, tre giornate di squalifica sono tante. Quando l'ha saputo era veramente disperato, speriamo che possa fare una bella partita".

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