Pezzella: "Ribery ha tanta voglia di tornare in campo, era davvero disperato"

Queste le parole rilasciate nel pre gara di Hellas Verona - Fiorentina a DAZN dal capitano della Fiorentina German Pezzella: "Ribery ha tanta voglia di tornare in campo, tre giornate di squalifica son...

Queste le parole rilasciate nel pre gara di Hellas Verona - Fiorentina a DAZN dal capitano della Fiorentina German Pezzella: "Ribery ha tanta voglia di tornare in campo, tre giornate di squalifica sono tante. Quando l'ha saputo era veramente disperato, speriamo che possa fare una bella partita".