Grande gesto di solidarietà del capitano della Fiorentina German Pezzella che ha voluto aiutare le famiglie bisognose di Firenze con pacchi alimentari del comune. Un bel gol di solidarietà, così ha scritto il sindaco Nardella su Twitter. Cinquanta famiglie bisognose per la precisione, che in base ad una graduatoria stilata da Palazzo Vecchio si sono visti consegnare altrettanti pacchi con i generi alimentari. Un bellissimo gesto per il capitano viola.