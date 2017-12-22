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Pezzella nemmeno in panchina contro il Cagliari a scopo precauzionale. Il comunicato della Fiorentina

Il difensore centrale Pezzella nemmeno in panchina nella partita contro il Cagliari di questa sera, questo le motivazioni e il comunicato della Fiorentina: "Il calciatore German Pezzella, a scopo prec...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 dicembre 2017 20:04
Pezzella nemmeno in panchina contro il Cagliari a scopo precauzionale. Il comunicato della Fiorentina -
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Il difensore centrale Pezzella nemmeno in panchina nella partita contro il Cagliari di questa sera, questo le motivazioni e il comunicato della Fiorentina: "Il calciatore German Pezzella, a scopo precauzionale, non sarà a disposizione per la partita di stasera a causa di una forte contusione alla coscia dx rimediata nell’ultima sessione di allenamento."

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