Pezzella nemmeno in panchina contro il Cagliari a scopo precauzionale. Il comunicato della Fiorentina
Il difensore centrale Pezzella nemmeno in panchina nella partita contro il Cagliari di questa sera, questo le motivazioni e il comunicato della Fiorentina: "Il calciatore German Pezzella, a scopo prec...
A cura di Redazione Labaroviola
22 dicembre 2017 20:04
Il difensore centrale Pezzella nemmeno in panchina nella partita contro il Cagliari di questa sera, questo le motivazioni e il comunicato della Fiorentina: "Il calciatore German Pezzella, a scopo precauzionale, non sarà a disposizione per la partita di stasera a causa di una forte contusione alla coscia dx rimediata nell’ultima sessione di allenamento."