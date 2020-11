CorSport, Pezzella lavora ancora a parte. Recupererà in extremis per il Benevento?

Domani è un po’ il tempo limite che Prandelli e il suo staff si sono dati per capire se potranno contare su German Pezzella: il centrale argentino ha iniziato anche la nuova settimana portando avanti il programma personalizzato per consentirgli di recuperare dall’infortunio alla caviglia. Al momento il capitano viola è da considerarsi fuori dai giochi per il Benevento, però la succitata necessità di riparametrare i termini per la valutazione altrettanto complicata di chi rientrerà addirittura da oltre Oceano solo venerdì lascia aperta la porta ad un suo recupero in extremis. Lo scrive il Corriere dello Sport.

