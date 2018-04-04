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Pezzella: "La vicenda di Astori ci ha distrutti ma siamo un grande gruppo. Spero di andare al mondiale.."

A La Oral Deportiva, una trasmissione in onda sui canali argentini, ha parlato il difensore centrale della Fiorentina German Pezzella. Queste le sue parole: "La vicenda Astori è stato un colpo molto duro..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 aprile 2018 19:12
Pezzella: "La vicenda di Astori ci ha distrutti ma siamo un grande gruppo. Spero di andare al mondiale.." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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La Oral Deportiva, una trasmissione in onda sui canali argentini, ha parlato il difensore centrale della Fiorentina German Pezzella. Queste le sue parole: "La vicenda Astori è stato un colpo molto duro per noi, ma nella Fiorentina c'è un gruppo forte sul lato umano. Tra Liga e Serie A ci sono enormi differenze, soprattutto dal punto di vista tattico. Per gli italiani è molto dura essere fuori dal Mondiale ma hanno tanti buoni giovani e riusciranno ad andare avanti. Io invece in Russia sogno di andarci ma prima devo fare il meglio con la Fiorentina. Ho sempre sognato di tornare al River Plate prima o poi".

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