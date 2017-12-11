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Pezzella su Instagram parla della Fiorentina: "La nostra miglior forza è la forza della squadra"

Il difensore della Fiorentina Germab Pezzella, grande protagonista della partita contro il Napoli al San Paolo pareggiata per 0-0 ha parlato attraverso un post su Instagram, queste le sue parole: "La...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 dicembre 2017 20:21
Pezzella su Instagram parla della Fiorentina: "La nostra miglior forza è la forza della squadra" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pezzella Babacar
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pezzella Babacar
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Il difensore della Fiorentina Germab Pezzella, grande protagonista della partita contro il Napoli al San Paolo pareggiata per 0-0 ha parlato attraverso un post su Instagram, queste le sue parole: "La nostra miglior forza è la forza della squadra"

Ecco il post del difensore argentino

Il post di Pezzella su Instagram dopo il pareggio di Napoli

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