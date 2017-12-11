Pezzella su Instagram parla della Fiorentina: "La nostra miglior forza è la forza della squadra"
Il difensore della Fiorentina Germab Pezzella, grande protagonista della partita contro il Napoli al San Paolo pareggiata per 0-0 ha parlato attraverso un post su Instagram, queste le sue parole: "La...
A cura di Redazione Labaroviola
11 dicembre 2017 20:21
Il difensore della Fiorentina Germab Pezzella, grande protagonista della partita contro il Napoli al San Paolo pareggiata per 0-0 ha parlato attraverso un post su Instagram, queste le sue parole: "La nostra miglior forza è la forza della squadra"
Ecco il post del difensore argentino