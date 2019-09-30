Pezzella gioisce per il successo contro il Milan: "La forza di un gruppo, di una città. Firenze, andiamo avanti"
German Pezzella ha voluto affidare al suo profilo Instagram tutta la sua gioia per il successo di ieri a Milano. "La forza di un gruppo, di una città. Firenze, andiamo avanti", afferma il difensore ce...
A cura di Redazione Labaroviola
30 settembre 2019 18:12
German Pezzella ha voluto affidare al suo profilo Instagram tutta la sua gioia per il successo di ieri a Milano. "La forza di un gruppo, di una città. Firenze, andiamo avanti", afferma il difensore centrale e capitano della Fiorentina, protagonista di una buona gara ieri sera a San Siro, intervenendo sul social.