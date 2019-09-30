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Pezzella gioisce per il successo contro il Milan: "La forza di un gruppo, di una città. Firenze, andiamo avanti"

German Pezzella ha voluto affidare al suo profilo Instagram tutta la sua gioia per il successo di ieri a Milano. "La forza di un gruppo, di una città. Firenze, andiamo avanti", afferma il difensore ce...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 settembre 2019 18:12
Pezzella gioisce per il successo contro il Milan: "La forza di un gruppo, di una città. Firenze, andiamo avanti" - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella
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German Pezzella ha voluto affidare al suo profilo Instagram tutta la sua gioia per il successo di ieri a Milano. "La forza di un gruppo, di una città. Firenze, andiamo avanti", afferma il difensore centrale e capitano della Fiorentina, protagonista di una buona gara ieri sera a San Siro, intervenendo sul social.

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