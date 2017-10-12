Pezzella è già rientrato a Firenze e si trova al centro sportivo. Titolare anche domenica
German Pezzella è tornato prima del previsto e sarà titolarissimo anche domenica, nel match dell'ora di pranzo.
A cura di Redazione Labaroviola
12 ottobre 2017 16:23
Dopo la prima convocazione con la nazionale maggiore argentina, seppur non bagnata ancora dall'esordio, German Pezzella è già al centro sportivo della Fiorentina, dove svolgerà una seduta completa di allenamento con i propri compagni di squadra.
Si attende anche Carlos Sanchez, che però al massimo oggi potrà svolgere una seduta differenziata, dopo il doppio impegno con la sua Colombia.