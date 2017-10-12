Pezzella è già rientrato a Firenze e si trova al centro sportivo. Titolare anche domenica

German Pezzella è tornato prima del previsto e sarà titolarissimo anche domenica, nel match dell'ora di pranzo.

A cura di Redazione Labaroviola 12 ottobre 2017 16:23

Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pezzella

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