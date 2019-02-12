Pezzella fuori, ecco chi sarà il nuovo capitano della Fiorentina
La Fiorentina perde per un paio di mesi il suo capitano German Pezzella, e tutti si chiedono chi erediterà la fascia di capitano di Davide Astori. La risposta è abbastanza semplice ovvero la promessa...
A cura di Redazione Labaroviola
12 febbraio 2019 17:40
La Fiorentina perde per un paio di mesi il suo capitano German Pezzella, e tutti si chiedono chi erediterà la fascia di capitano di Davide Astori. La risposta è abbastanza semplice ovvero la promessa viola Federico Chiesa. Dunque il 25 viola sarà il terzo a portare la fascia di Davide dopo Badelj e lo stesso argentino