Pezzella fuori, ecco chi sarà il nuovo capitano della Fiorentina

La Fiorentina perde per un paio di mesi il suo capitano German Pezzella, e tutti si chiedono chi erediterà la fascia di capitano di Davide Astori. La risposta è abbastanza semplice ovvero la promessa...

La Fiorentina perde per un paio di mesi il suo capitano German Pezzella, e tutti si chiedono chi erediterà la fascia di capitano di Davide Astori. La risposta è abbastanza semplice ovvero la promessa viola Federico Chiesa. Dunque il 25 viola sarà il terzo a portare la fascia di Davide dopo Badelj e lo stesso argentino