Pezzella e il discorso nello spogliatoio: "Non posso dire ciò che ho detto..." la carica dei senatori

Come riporta il Corriere dello Sport, in casa viola quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. La Fiorentina dovrà provare ad uscire dalla pareggite da cui sembra essere afflitta. A suonar...

Come riporta il Corriere dello Sport, in casa viola quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. La Fiorentina dovrà provare ad uscire dalla pareggite da cui sembra essere afflitta. A suonare la carica, in primis, sono i senatori. A partire da capitan Pezzella, che dopo interviste e parole in pubblico ha dichiarato «Ho parlato nello spogliatoio, ma non dirò cosa ho detto», per finire con Biraghi e Hugo, che hanno affidato ai social la loro voglia di rivalsa. Tutti uniti, tutti compatti in un unico intento: ripartire già dalla gara di Bologna.