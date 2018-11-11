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Pezzella e il discorso nello spogliatoio: "Non posso dire ciò che ho detto..." la carica dei senatori

Come riporta il Corriere dello Sport, in casa viola quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. La Fiorentina dovrà provare ad uscire dalla pareggite da cui sembra essere afflitta. A suonar...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 novembre 2018 10:51
Pezzella e il discorso nello spogliatoio: "Non posso dire ciò che ho detto..." la carica dei senatori - Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Come riporta il Corriere dello Sport, in casa viola quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. La Fiorentina dovrà provare ad uscire dalla pareggite da cui sembra essere afflitta. A suonare la carica, in primis, sono i senatori. A partire da capitan Pezzella, che dopo interviste e parole in pubblico ha dichiarato «Ho parlato nello spogliatoio, ma non dirò cosa ho detto», per finire con Biraghi e Hugo, che hanno affidato ai social la loro voglia di rivalsa. Tutti uniti, tutti compatti in un unico intento: ripartire già dalla gara di Bologna.

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