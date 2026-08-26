Pezzella dice addio al River Plate: risoluzione consensuale per l'ex difensore della Fiorentina

Il difensore argentino chiude la sua seconda esperienza con i Millonarios

Termina l'avventura di German Pezzella al River Plate. L'ex difensore viola, cresciuto nelle giovanili dei Millonarios, con i quali ha trovato l'esordio in prima squadra e ha giocato fino al 2015, ha maturato esperienza in Europa con il Betis e la Fiorentina, prima di fare ritorno a Buenos Aires nel 2024. In carriera ha anche conquistato il titolo di Campione del Mondo nel 2022 con l'Argentina.

Al suo ritorno al River aveva firmato un contratto che lo legava al club fino al 2027. Oggi, però, il club ha annunciato il suo addio:

"Il Club Atlético River Plate e Germán Pezzella hanno deciso di comune accordo la risoluzione del vincolo contrattuale.

Formato nelle giovanili del Club, ha conquistato cinque titoli indossando i nostri colori nelle sue due tappe e si è consacrato campione del mondo, riflettendo il contributo storico di River alla Selezione Argentina.

Il River Plate ringrazia per la sua dedizione e augura a Germán il meglio nella sua prossima tappa."