“Quando ho scoperto di essere positivo al Coronavirus – ha detto a Radio La Red German Pezzella, capitano della Fiorentina – è stato un momento difficile, non ho avuto bisogno di un respiratore per fortuna ma ero affaticato. Paura non ne ho avuta, ero un po’ incerto visto che il virus è nuovo. Il mondo del calcio ha reagito in ritardo. La decisione del River Plate in Argentina di non giocare è stata giusta, ci ha aiutata a fermare tutto”.