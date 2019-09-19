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Pezzella: "Ci aspettavamo risultati diversi. Atalanta avversario difficile ed arrabbiato"

A Radio CRC ha parlato il capitano viola German Pezzella: "I risultati della Fiorentina non sono quelli che aspettavamo, la partita contro il Genoa credo si stata la più brutta in assoluto.  Abbiamo g...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 settembre 2019 13:23
Pezzella: "Ci aspettavamo risultati diversi. Atalanta avversario difficile ed arrabbiato" - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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A Radio CRC ha parlato il capitano viola German Pezzella: "I risultati della Fiorentina non sono quelli che aspettavamo, la partita contro il Genoa credo si stata la più brutta in assoluto.  Abbiamo già affrontate Juventus e Napoli, sono due grandissime squadre. Atalanta? Ieri ha sofferto un po’, ma è una squadra forte. Sono arrabbiati e domenica prossima vorranno sfruttare questi sentimenti, ma noi vogliamo la prima vittoria.

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