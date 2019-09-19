Pezzella: "Ci aspettavamo risultati diversi. Atalanta avversario difficile ed arrabbiato"

A Radio CRC ha parlato il capitano viola German Pezzella: "I risultati della Fiorentina non sono quelli che aspettavamo, la partita contro il Genoa credo si stata la più brutta in assoluto. Abbiamo g...

A Radio CRC ha parlato il capitano viola German Pezzella: "I risultati della Fiorentina non sono quelli che aspettavamo, la partita contro il Genoa credo si stata la più brutta in assoluto. Abbiamo già affrontate Juventus e Napoli, sono due grandissime squadre. Atalanta? Ieri ha sofferto un po’, ma è una squadra forte. Sono arrabbiati e domenica prossima vorranno sfruttare questi sentimenti, ma noi vogliamo la prima vittoria.