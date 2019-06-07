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Pezzella aveva chiesto di essere ceduto con i Della Valle. Simeone prima cessione

Per quanto riguarda la prossima campagna acquisti molto, naturalmente, dipenderà da chi guiderà la squadra. E’ probabile che mister Rocco proverà a convincere l’argentino Pezzella, che aveva chiesto d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 giugno 2019 16:47
Pezzella aveva chiesto di essere ceduto con i Della Valle. Simeone prima cessione - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Per quanto riguarda la prossima campagna acquisti molto, naturalmente, dipenderà da chi guiderà la squadra. E’ probabile che mister Rocco proverà a convincere l’argentino Pezzella, che aveva chiesto di essere ceduto, a restare. Mentre quasi certamente non sarà riscattato Muriel e lo stesso Simeone dovrebbe fare le valigie. Il nuovo attaccante sarà il fulcro della prossima campagna acquisti. Ma queste sono solo indicazioni di massima. Così come è ancora tutta da perfezionare la trattativa con il Napoli per il passaggio di Veretout alla corte di Carlo Ancelotti.

Gazzetta dello Sport

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