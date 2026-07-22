Perinetti: "Paratici investe sui cartellini e non sugli stipendi, non rovinerà lo spogliatoio"

Il dirigente ha parlato del lavoro di Paratici

Dai microfoni di Radio Bruno, il direttore sportivo Giorgio Perinetti ha analizzato le mosse della Fiorentina sul mercato, spendendo parole di grande stima per la gestione firmata da Fabio Paratici e per la proprietà viola.

Il dirigente si è detto pienamente d'accordo con la linea d'azione intrapresa sul piano finanziario, sottolineando i vantaggi di puntare sui giovani anziché gonfiarne gli stipendi: «Lui investe sui cartellini, non sugli stipendi. La sua è una politica che condivido. Meglio spendere qualcosa in più per acquistare il cartellino di un giocatore giovane rispetto ad alzare eccessivamente gli ingaggi. Stipendi alti possono creare confusione nello spogliatoio».

Perinetti ha poi sottolineato il forte segnale inviato dalla proprietà dopo i recenti risultati, evidenziando il valore aggiunto garantito dal nuovo responsabile dell'area tecnica: «La risposta della famiglia Commisso alla scorsa stagione è bella. Hanno dimostrato di voler continuare con entusiasmo e ambizione. E poi c'è Fabio Paratici, una figura che grazie agli anni alla Juventus e alle esperienze internazionali ha tanti contatti e molte porte aperte».