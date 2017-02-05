Perché Roma-Fiorentina si gioca di martedì? Il motivo è semplice

In tanti esprimono perplessità in questi giorni, relativamente alla scelta di martedì per giocare Roma-Fiorentina. Sicuramente un giorno insolito per una partita di cartello. La spiegazione però è sem...

In tanti esprimono perplessità in questi giorni, relativamente alla scelta di martedì per giocare Roma-Fiorentina. Sicuramente un giorno insolito per una partita di cartello. La spiegazione però è semplice: domenica all'Olimpico si gioca il 6 Nazioni di Rugby e avendo Roma e Fiorentina già giocato mercoledì scorso l'accordo è stato unanime sulla data di martedì.

Non c'entrano quindi le pay-tv con il solito calcio spezzatino per favorire la visione in televisione di ogni match...