Per Vanoli alla Fiorentina contratto di 2 anni. Ingaggio da 1,2 milioni a stagione
Paolo Vanoli torna a Firenze, si legherà alla società viola con un contratto di due anni
A cura di Redazione Labaroviola
07 settembre 2026 16:22
Come riportato dal giornalista del Corriere dello Sport, Niccolò Santi sul suo profilo X, per Vanoli alla Fiorentina contratto di 2 anni e ingaggio da 1,2 milioni a stagione, con opzione che, al verificarsi di determinate condizioni, gli permetterà di allungare l'accordo con la Fiorentina di un anno (2029).