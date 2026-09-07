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Per Vanoli alla Fiorentina contratto di 2 anni. Ingaggio da 1,2 milioni a stagione

Paolo Vanoli torna a Firenze, si legherà alla società viola con un contratto di due anni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 settembre 2026 16:22
Per Vanoli alla Fiorentina contratto di 2 anni. Ingaggio da 1,2 milioni a stagione - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Acf Fiorentina
Paolo Vanoli
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Come riportato dal giornalista del Corriere dello Sport, Niccolò Santi sul suo profilo X, per Vanoli alla Fiorentina contratto di 2 anni e ingaggio da 1,2 milioni a stagione, con opzione che, al verificarsi di determinate condizioni, gli permetterà di allungare l'accordo con la Fiorentina di un anno (2029).

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