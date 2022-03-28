Per puntare all’Europa la Fiorentina non può permettersi di sbagliare gare “facili”

La strada è quella giusta, ma Italiano deve aggiungere ancora idee a questa squadra

I numeri della Fiorentina sono positivi. La strada é quella giusta, ma Italiano ancora deve aggiungere qualcosa. La Fiorentina non deve sbagliare più partite “facili”. Sfide come quella con l'Empoli, il recupero con l'Udinese e quella con il Venezia, tutte al Franchi, devono essere 9 punti se vuoi mirare all'Europa. Così come per le trasferte di Genoa e di Salerno. Sarebbe importante per non andare faccia a faccia con le big. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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