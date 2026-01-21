Per Parisi lesione di primo grado del capo lungo del bicipite femorale. 2 settimane di stop

Fabiano Parisi é uscito infortunato nel corso del secondo tempo della gara della Fiorentina contro il Bologna

ACF Fiorentina comunica che, nel pomeriggio di ieri, il calciatore Fabiano Parisi è stato sottoposto ad accertamenti clinico -strumentali a seguito dell’infortunio occorso nella gara di campionato Bologna-Fiorentina. Gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione di primo grado a carico del capo lungo del bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito e sarà rivalutato nel corso dei prossimi giorni.

le tempistiche per lo stop dovrebbero essere di circa 2 settimane, dunque fuori per il Cagliari, per la gara di Coppa Italia contro il Como e la trasferta di Napoli