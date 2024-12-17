Per Palladino le ore più difficili: al Viola Park ora serve serenità. Testa al campo, l’obiettivo è rialzarsi subito 

Tutta la squadra ha espresso la propria vicinanza a Palladino

Quella di Bologna doveva essere una giornata importante per Palladino. La sua Fiorentina saliva a Bologna per sfidare l'ex Italiano, in una partita di alta classifica. Purtroppo per il tecnico viola non è stato così, la terribile notizia della morte della madre Rosa ha cambiato tutto. Per l'ex Monza sono state le ore più difficili, quelle vissute vicino ai familiari e lontano dal gruppo a cui tanto tiene.

Tutta la squadra ha palesato la sua vicinanza a Palladino, così come la Curva Fiesole con lo stiscione a Bologna. Adesso al Viola Park c'è voglia di normalità, dopo un periodo non facile. I numeri della Fiorentina sono ottimi, ma guai a trascurare il fattore umano. Per questo in casa Fiorentina la testa deve essere concentrata sul campo, con la speranza di vivere momenti sereni. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/bucchioni-italiano-lanno-scorso-sarebbe-andato-via-a-meta-campionato-per-situazioni-con-la-tifoseria/281175/