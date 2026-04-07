7 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 13:46

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Per Opta la Fiorentina è salva: solo l’1.6% di chance di retrocedere, quota salvezza a 35 punti

Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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Per Opta la Fiorentina è salva: solo l’1.6% di chance di retrocedere, quota salvezza a 35 punti

Redazione

7 Aprile · 11:43

Aggiornamento: 7 Aprile 2026 · 11:43

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Il noto sito Opta Analyst ha aggiornato il predictor della classifica di Serie A. Una previsione della classifica della Serie A basata su migliaia di simulazioni fatte dal computer sulla base del valore della rosa, momenti di forma e calendario. Incrociando centinaia di dati. Secondo Opta dunque la Fiorentina chiuderà il suo campionato 14esima a 41.14 punti, gli stessi che farà il Genoa di Daniele De Rossi.

Per Opta inoltre la squadra di Vanoli è praticamente salva, infatti il sito assegna alla Fiorentina l’1.6% di chance di retrocedere, Un mese fa questo dato era al 21% e prima della sosta era sceso al 7%. Per Opta è ormai un discorso tra Lecce e Cremonese che hanno circa il 40% a testa di possibilità più il Cagliari che ha il 18%. Inoltre Opta mette la quota salvezza a 35 punti e questo rende davvero vicina la salvezza viola

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