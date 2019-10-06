Per Milenkovic ultimo test prima della gara. In caso di forfait tre sono le alternative

Nonostante sia acciaccato Nikola Milenkovic vuole essere negli 11 di Fiorentina-Udinese. Come scrive il Corriere dello Sport Milenkovic questa mattina a ridosso della gara effettuerà gli ultimi test....

Nonostante sia acciaccato Nikola Milenkovic vuole essere negli 11 di Fiorentina-Udinese. Come scrive il Corriere dello Sport Milenkovic questa mattina a ridosso della gara effettuerà gli ultimi test. Il problema muscolare sembra infetti superato, ipotesi avvalorata dall’allenamento svolto in gruppo di ieri. Se ci fosse il forfait per sostituirlo nel 3-5-2 ci sono comunque tre ottime alternative ovvero Ceccherini, Ranieri e Venuti.