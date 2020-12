Per la prima volta la Juventus ha perso un incontro di Serie A con un margine di tre reti all’Allianz Stadium.

Questa è la seconda vittoria esterna per la Fiorentina contro la Juventus negli ultimi 30 anni in Serie A, dopo quella ottenuta nel marzo 2008, sempre sotto la guida di Cesare Prandelli.

Questa è la seconda vittoria più larga della Fiorentina in trasferta contro la Juventus in Serie A (dopo il 4-0 del 1955).

La Fiorentina ha ottenuto 46 punti in questo anno solare, ben 14 in più di quanti ne aveva collezionati nel 2019 (32).

Era da gennaio 2011 (vs Napoli) che la Juventus non perdeva un match di Serie A con uno scarto di almeno tre gol.

Prima di Dusan Vlahovic, l’ultimo giocatore ad essere andato a segno in tre presenze di fila in Serie A con la Fiorentina prima di compiere 22 anni era stato Giampaolo Pazzini nell’aprile 2005.

Quello di Vlahovic (2:28) è il gol più rapido segnato dalla Fiorentina dall’inizio di un match di Serie A dallo scorso ottobre (1:41 v Spezia).

200ª gara da titolare con la maglia della Fiorentina per Borja Valero, considerando tutte le competizioni.

In appena 12 presenze in questa Serie A, Franck Ribéry ha eguagliato lo stesso numero di assist servito nella precedente stagione nella competizione (tre in 21 gare). Lo riporta il sito ufficiale della Fiorentina.

