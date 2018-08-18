Per la Gazzetta il mercato della Fiorentina è da 7, ha difeso i big e preso Pjaca

Dopo la proficua semina della scorsa estate la Fiorentina (voto 7) ha difeso i suoi gioielli (Chiesa e Simeone) e ha proseguito l’opera di rinnovamento. Il d.s. Corvino ha servito a Pioli la rosa più...

A cura di Redazione Labaroviola 18 agosto 2018 12:37

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