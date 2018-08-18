Per la Gazzetta il mercato della Fiorentina è da 7, ha difeso i big e preso Pjaca
Dopo la proficua semina della scorsa estate la Fiorentina (voto 7) ha difeso i suoi gioielli (Chiesa e Simeone) e ha proseguito l’opera di rinnovamento. Il d.s. Corvino ha servito a Pioli la rosa più...
Dopo la proficua semina della scorsa estate la Fiorentina (voto 7) ha difeso i suoi gioielli (Chiesa e Simeone) e ha proseguito l’opera di rinnovamento. Il d.s. Corvino ha servito a Pioli la rosa più giovane del campionato (22,8) e ha messo le mani su quel Pjaca che può diventare l’ambasciatore delle ambizioni viola. Con il più rodato Mirallas sono arrivati altri giovani talenti interessanti. Su tutti il portiere Lafont, costato appena 7,5 milioni. Incuriosisce anche la chance per Gerson, mentre Ceccherini è chiamato a confermarsi dopo le buone prove di Crotone.
Poi, altri giovani per ora sconosciuti. Ma solo per ora. Belle speranze.Piace la Fiorentina giovane. A lei il voto Gazzetta come possibile squadra rivelazione. Intriga il baby -t rident e che promette allegria da gol: Chiesa-Simeone- Pjaca. Gerson aggiunge qualità alla mediana di Veretout. Le belle idee di Pioli, con un anno di esperienza in più, frutteranno. Per Chiesa e il Cholito tira aria di consacrazione.
La Gazzetta dello Sport