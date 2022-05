C’è il calcio spezzatino. E così anche per la Fiorentina i prossimi saranno 180’ divisi tra stadio e divano, tra tifo nobile e arte del “gufare”. In ballo c’è un posto in Europa e la corsa oltre a Biraghi e compagni coinvolgerà Lazio, Roma, Atalanta. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

