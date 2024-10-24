Per la Fiorentina confermarsi è più difficile di affermarsi. Viola a caccia di continuità 

Palladino oggi opterà per un ampio turnover

La Fiorentina affronta il San Gallo in Conference League con l'obiettivo di confermarsi, dopo due vittorie consecutive in campionato contro Milan e Lecce. La partita è importante non solo per mantenere il punteggio pieno nel girone, ma anche per consolidare l'identità della squadra e dimostrare la continuità nelle prestazioni. Raffaele Palladino ha sottolineato che la sua squadra non sottovaluterà l'avversario e schiererà la formazione migliore, nonostante l'assenza di Gudmundsson, infortunato.

L'allenatore ha ribadito l'importanza di mantenere l'equilibrio, evitando di esaltare troppo le vittorie o di drammatizzare le sconfitte. La Fiorentina, che sta crescendo come gruppo, ha ancora bisogno di umiltà per continuare a migliorare. Per la partita contro il San Gallo si prevede un ampio turnover, con alcune conferme come Ranieri in difesa, Bove a centrocampo e Beltran come sostituto di Gudmundsson. Biraghi, Kayode, Quarta, Richardson e Sottil potrebbero avere un'altra chance, ma ciò che conta di più è l'atteggiamento della squadra, indipendentemente da chi giocherà. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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