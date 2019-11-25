Per i maggiori quotidiani si salvano solo Dragowski e Ribery. Sfilza di 7 e 7,5 per il portiere viola

Gli unici due che si salvano in casa viola e portano a casa nelle pagelle dei maggiori quotidiani la sufficienza sono Dragowski che si è superato con molti ottimi interventi e Ribery che ha fatto quel...

A cura di Redazione Labaroviola 25 novembre 2019 11:53

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