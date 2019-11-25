Per i maggiori quotidiani si salvano solo Dragowski e Ribery. Sfilza di 7 e 7,5 per il portiere viola
Gli unici due che si salvano in casa viola e portano a casa nelle pagelle dei maggiori quotidiani la sufficienza sono Dragowski che si è superato con molti ottimi interventi e Ribery che ha fatto quel...
Gli unici due che si salvano in casa viola e portano a casa nelle pagelle dei maggiori quotidiani la sufficienza sono Dragowski che si è superato con molti ottimi interventi e Ribery che ha fatto quello che poteva.
Dragowski:
Gazzetta dello Sport 7,5 - Non ci fosse stato lui, sarebbe finita quasi come a Cagliari. E se il portiere è il migliore...
Tuttosport 7 - Il migliore della Fiorentina. E questo dice tutto sulla prestazione molto deficitaria della squadra di Montella.
Corriere dello Sport 7,5 - Vola a deviare il tiro di Verre, esce a valanga su Faraoni, toglie il gol a Salcedo. Tre paratone, prima che Di Carmine lo infili. Il migliore, certo che sì.
Ribery:
Gazzetta dello Sport 6 - Si muove quasi più da trequartista, ma i filtranti sono per Vlahovic, non per Lewandowski.
Tuttosport 6 - Accentra tutto il gioco della Viola e così paradossalmente facilita la fase difensiva del Verona.
Corriere dello Sport 6 - Lui le sue cose le fa pure bene, ma quando arriva in area avversaria e alza la testa, beh, gli cadono le braccia. Imbecca un paio di volte Vlahovic, ma si sarà reso conto che non funziona come con Lewandowski ai tempi del Bayern.