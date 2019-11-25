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Per i maggiori quotidiani si salvano solo Dragowski e Ribery. Sfilza di 7 e 7,5 per il portiere viola

Gli unici due che si salvano in casa viola e portano a casa nelle pagelle dei maggiori quotidiani la sufficienza sono Dragowski che si è superato con molti ottimi interventi e Ribery che ha fatto quel...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 novembre 2019 11:53
Per i maggiori quotidiani si salvano solo Dragowski e Ribery. Sfilza di 7 e 7,5 per il portiere viola -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Dragowski
Ribery
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Gli unici due che si salvano in casa viola e portano a casa nelle pagelle dei maggiori quotidiani la sufficienza sono Dragowski che si è superato con molti ottimi interventi e Ribery che ha fatto quello che poteva.

Dragowski:

Gazzetta dello Sport 7,5 - Non ci fosse stato lui, sarebbe finita quasi come a Cagliari. E se il portiere è il migliore...

Tuttosport 7 - Il migliore della Fiorentina. E questo dice tutto sulla prestazione molto deficitaria della squadra di Montella.

Corriere dello Sport 7,5 - Vola a deviare il tiro di Verre, esce a valanga su Faraoni, toglie il gol a Salcedo. Tre paratone, prima che Di Carmine lo infili. Il migliore, certo che sì.

Ribery:

Gazzetta dello Sport 6 - Si muove quasi più da trequartista, ma i filtranti sono per Vlahovic, non per Lewandowski.

Tuttosport 6 - Accentra tutto il gioco della Viola e così paradossalmente facilita la fase difensiva del Verona.

Corriere dello Sport 6 - Lui le sue cose le fa pure bene, ma quando arriva in area avversaria e alza la testa, beh, gli cadono le braccia. Imbecca un paio di volte Vlahovic, ma si sarà reso conto che non funziona come con Lewandowski ai tempi del Bayern.

 

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