Per i bookmakers dopo l’Aston Villa è la Fiorentina la favorita per la vittoria della Conference League

Per i principali bookmakers sarà l’Aston villa a vincere la Conference League, subito dopo la squadra inglese si posiziona la Fiorentina seguita dal Lille di Fonseca e dal Fenerbahce. Molto bassa la quota per la vittoria del Aston Villa che si aggira intorno alla quota 3.50, un po’ più alta quella della Fiorentina a 5.50 e del Lille a 6.50. Dunque secondo i più importanti siti di scommesse la Fiorentina se non incrocierà prima l’Aston Villa può ripetere le gesta dello scorso anno e tornare in finale di Conference League.

