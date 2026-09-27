Pellegrino: "Sempre bello fare gol, ma ora l'importante è crescere tutti come squadra e migliorare"

Il bomber argentino ha parlato dopo il gol in amichevole col Signa

Nel postpartita dell'amichevole col Signa, ha parlato Mateo Pellegrino ai canali ufficiali viola: "Un bell'allenamento per noi e una bella amichevole dove abbiamo rivisto i tifosi. Abbiamo del tempo per lavorare per migliorare i nostri difetti e faremo sempre meglio. Dobbiamo dare il massimo e il mister ce lo dice sempre perché se facciamo bene in allenamento poi i risultati si vedono in partita."

Prosegue: "Questo lavoro ci serve per crescere come squadra, non siamo ancora completi ma diamo ogni giorno il massimo per aumentare il nostro livello. Sempre bello segnare, ma ora dobbiamo pensare al bene della squadra."