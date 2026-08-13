Pellegrino porta nuove soluzioni alla Fiorentina. Nel 4-3-1-2 e nel 4-4-2 può giocare insieme a Kean

Pellegrino è molto più di un'alternativa a Kean. Le caratteristiche del numero 32 viola

Mateo Pellegrino è un nuovo calciatore della Fiorentina, l’ufficialità è arrivata un'ora fa, vestirà il 32 come numero di maglia. Il centravanti entra quindi in una sana concorrenza (che può fare crescere entrambi) a Firenze con Moise Kean, probabilmente partendo indietro nelle gerarchie rispetto al bomber italiano, ma ciò non vuole dire che non avrà la possibilità di giocarsi le proprie chance con Grosso, anzi, tutt’altro.

Con il suo approdo in maglia viola non è da scartare neanche l’ipotesi che in futuro, in base alle caratteristiche degli avversari, i due calciatori possano coesistere. I moduli nei quali potremmo vedere all’opera un attacco di peso sono il 4-4-2 (classico ed equilibrato) ed il 4-3-1-2 (con un trequartista dietro le due torri).

Mateo Pellegrino e Moise Kean possono giocare insieme perché hanno delle caratteristiche totalmente diverse, dunque all’occorrenza possono completarsi, facendo movimenti opposti in campo. L’argentino è un centravanti molto fisico, non troppo veloce, che sa giocare di sponda spalle alla porta per i compagni chiamati ad inserirsi, ha un ottimo fiuto del gol e la “specialità della casa” è il colpo di testa. L’italiano invece ha un'ottima velocità in progressione, esplosività, e tra le sue qualità spicca l’attacco alla profondità, quindi può rivelarsi piuttosto prezioso nel lancio lungo.