Pellegatti: "Da Commisso solo scelte per vivacchiare, niente progetto o filosofia vincente"
Siamo nella settimana di Fiorentina-Milan e ha parlato il volto rossonero di Mediaset, Carlo Pellegatti, che non ha risparmiato critiche al patron della Fiorentina Rocco Commisso
Il giornalista tifoso del Milan, Carlo Pellegatti, ha parlato a Radio Bruno a tre giorni dalla partita tra Fiorentina e Milan, queste le parole del volto e della voce storica di Mediaset: "Sono rimasto deluso da Commisso, pensavo che la Fiorentina avesse una presidenza ambiziosa e che volesse fare qualcosa di importante e di nuovo. E invece niente, solo scelte per vivacchiare, nessuna filosofia o progetto. Mi aspetto il salto di qualità. Ribery? Da lui lo scorso anno a San Siro una partita pazzesca, una delle sconfitte più umilianti del Milan negli ultimi anni"
LO STADIO FRANCHI VERRA' RISTRUTTURATO CON I SOLDI DEL RECOVERY FUND
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