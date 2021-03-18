Pellegatti: "Da Commisso solo scelte per vivacchiare, niente progetto o filosofia vincente"

Siamo nella settimana di Fiorentina-Milan e ha parlato il volto rossonero di Mediaset, Carlo Pellegatti, che non ha risparmiato critiche al patron della Fiorentina Rocco Commisso

A cura di Redazione Labaroviola 18 marzo 2021 16:25

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