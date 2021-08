Pedullà: “Vlahovic, la Fiorentina vuole resistere: il rinnovo però non è ancora arrivato”

L’Atletico, ricordiamolo, ha proposto 60 milioni, 10 di bonus e una percentuale del 20 per cento da eventuale futura vendita alla Fiorentina per Dusan Vlahovic. Il Tottenham sarebbe pronto a intervenire solo in caso di cessione di Kane al Manchester City. E gli Spurs stanno resistendo, almeno in queste ore. Ma oggi è stata la giornata della resistenza viola: dalle parole di Italiano in conferenza a Commisso che resta aggrappato al suo attaccante, a prescindere da un rinnovo non ancora arrivato. Lo scrive Alfredo Pedullà.

LEGGI ANCHE, ITALIANO: “VLAHOVIC VUOLE RESTARE, STA TRATTANDO RINNOVO. NUOVO CAPITANO SARÀ BIRAGHI, UOMO GUIDA”