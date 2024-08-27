Pedullà: "Vertice con il Milan per Adli dopo l'accordo con il giocatore, per Kayode offerte insufficienti"

Secondo il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà la Fiorentina ha già l'accordo con Adli per il trasferimento, adesso c'è un vertice con il Milan per trovare la quadra anche con...

Secondo il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà la Fiorentina ha già l'accordo con Adli per il trasferimento, adesso c'è un vertice con il Milan per trovare la quadra anche con il club rossonero. Per Kayode invece le offerte che sono arrivate sono state considerate insufficienti dal club gigliato

FIORENTINA VICINA A MORENO

https://www.labaroviola.com/pedulla-moreno-vicino-alla-fiorentina-per-5-milioni-piu-bonus-o-percentuale-futura-rivendita/265713/