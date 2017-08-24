Pedullà: "Van der Wiel rimpianto per la Fiorentina. Corvino non sta lavorando per nessun acquisto"

La Fiorentina ha ceduto il giovane difensore centrale classe 96 Gigli alla Ternana. Percentuale sulla futura rivendita" così Alfredo Pedullà a Radio Bruno

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

“Il giovane viola classe 96 Gigli è stao ceduto alla Ternana, l’operazione è stata chiusa poco fa. Il ragazzo andrà via a titolo definitivo e i viola hanno una percentuale di guadagno sulla futura vendita.

In questo momento non ho tracce di operazioni in entrata, negli ultimi giorni la Fiorentina non si sta muovendo per comprare.

Van der Wiel? Resta il rimpianto per la società viola ma il Cagliari lo ha preso ad un prezzo molto basso: credo che sia successo qualcosa che non sappiamo”.