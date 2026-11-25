Pedullà svela: "La Fiorentina ha contattato Tudor prima di Vanoli, gli fu proposto un biennale da 1,8"

Il giornalista ha rivelato un retroscena dopo l'esonero di Grosso

Il pesante 3-0 subito a Monza ha riacceso i riflettori sull'operato di Paolo Vanoli. Al termine del match, il tecnico della Fiorentina ha invitato il gruppo a ritrovare umiltà. Dalle colonne del suo portale, tuttavia, Alfredo Pedullà ha puntato il dito contro le colpe dell'allenatore, analizzando negativamente la qualità della manovra e il bottino ottenuto dal momento del suo rientro.

«Paolo Vanoli invoca l'umiltà, ma avrebbe dovuto fare un po' di autocritica e assumersi le proprie responsabilità: la squadra esprime un calcio pessimo, davvero inguardabile, e ha conquistato appena 9 punti nelle 9 partite sotto la sua guida».

Il retroscena su Tudor prima della scelta di Vanoli

Pedullà ha poi ripercorso le fasi del recente cambio alla guida tecnica. Stando a quanto riferito dall'esperto di mercato, in seguito ai tre ko consecutivi rimediati con Fabio Grosso, la dirigenza viola aveva già avviato dialoghi con Igor Tudor, definendo persino le cifre dell'eventuale contratto, salvo poi virare con decisione sul richiamo di Vanoli.

«Il club ha optato per il suo ritorno dopo le tre gare senza punti dell'era Grosso; in precedenza, però, c'erano stati contatti con Igor Tudor, con cui era stata abbozzata un'intesa su base biennale a 1,8 milioni l'anno, prima che la società scegliesse Vanoli senza esitazioni. Il mister non ha finora giustificato questa fiducia: ha ancora margine, ma non illimitato, e la trasferta di domenica a Udine rappresenta già un crocevia fondamentale».