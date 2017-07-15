Pedullà: "Se la Fiorentina non risolve subito le questioni Kalinic e Bernardeschi, il mercato diventa molto complicato"

Le ultime ed il giudizio sul mercato viola di Alfredo Pedullà.

Alfredo Pedullà, noto giornalista esperto di calciomercato, ha da poco fatto il punto sulla Fiorentina intervenendo, come di consueto, su Radio Bruno Toscana: “Simeone lo vogliono in tanti, a cominciare dal Torino. Io penso che la Fiorentina debba muoversi per tempo su Bernardeschi e Kalinic. Non so quando quest'ultimo tornerà dalla Croazia, ma un braccio di ferro creerebbe diversi problemi: se non si decide subito, si rischia di bloccare del tutto il resto del calciomercato della Fiorentina.

Corvino vuole fare 4-5 colpi, di cui alcuni importanti: in questo momento c’è bisogno di un esterno offensivo pronto per sostituire Bernardeschi. Ma anche la questione del talento viola va gestita nel migliore dei modi, perchè è troppo decisiva a livello economico per rinviarla ancora.

La prossima settimana quindi dovrebbe essere decisiva sia per Bernardeschi che per Kalinic. Quando un giocatore se ne vuole andare è giusto accontentarlo, perché poi si creano problemi per entrambi, mentre la vicenda Bonucci ci ha insegnato che in 48 ore si risolvono anche delle trattative molto importanti.

Hagi? Secondo me va mandato a giocare”.