Pedulla: "Fiorentina sta trattando Cataldi che piace a Palladino, i viola ieri avevano sondato Folorunsho"
La Fiorentina sta trattando Danilo Cataldi, evidentemente non più intoccabile in casa Lazio. Un profilo che piace a Palladino, ci saranno aggiornamenti e vedremo se i Viola andranno fino in fondo. Per...
La Fiorentina sta trattando Danilo Cataldi, evidentemente non più intoccabile in casa Lazio. Un profilo che piace a Palladino, ci saranno aggiornamenti e vedremo se i Viola andranno fino in fondo. Per Cataldi c’erano stati altri sondaggi dalla Serie A, adesso la Fiorentina sta valutando con attenzione. I viola avevano sondato ieri Folorunsho che resta il vero obiettivo della Lazio come anticipato diverse settimane fa. Lo scrive Alfredo Pedullà sul suo sito
https://www.labaroviola.com/de-gea-super-la-fiorentina-vince-ai-rigori-e-vola-ai-gironi-di-conference-viola-che-finisce-in-9-uomini/266162/