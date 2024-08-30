Pedulla: "Fiorentina sta trattando Cataldi che piace a Palladino, i viola ieri avevano sondato Folorunsho"

La Fiorentina sta trattando Danilo Cataldi, evidentemente non più intoccabile in casa Lazio. Un profilo che piace a Palladino, ci saranno aggiornamenti e vedremo se i Viola andranno fino in fondo. Per...

A cura di Redazione Labaroviola 30 agosto 2024 12:32

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