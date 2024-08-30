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Pedulla: "Fiorentina sta trattando Cataldi che piace a Palladino, i viola ieri avevano sondato Folorunsho"

La Fiorentina sta trattando Danilo Cataldi, evidentemente non più intoccabile in casa Lazio. Un profilo che piace a Palladino, ci saranno aggiornamenti e vedremo se i Viola andranno fino in fondo. Per...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 agosto 2024 12:32
Pedulla: "Fiorentina sta trattando Cataldi che piace a Palladino, i viola ieri avevano sondato Folorunsho" -
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La Fiorentina sta trattando Danilo Cataldi, evidentemente non più intoccabile in casa Lazio. Un profilo che piace a Palladino, ci saranno aggiornamenti e vedremo se i Viola andranno fino in fondo. Per Cataldi c’erano stati altri sondaggi dalla Serie A, adesso la Fiorentina sta valutando con attenzione. I viola avevano sondato ieri Folorunsho che resta il vero obiettivo della Lazio come anticipato diverse settimane fa. Lo scrive Alfredo Pedullà sul suo sito

LA FIORENTINA PASSA AI RIGORI

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