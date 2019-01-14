Pedullà: "Preso Traorè adesso per evitare inserimenti delle big, la situazione Obiang..."

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"L’operazione Traoré è stata fatta adesso per evitare un ritorno delle big sul calciatore, per far sì che le cose non vengano modificate...

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"L’operazione Traoré è stata fatta adesso per evitare un ritorno delle big sul calciatore, per far sì che le cose non vengano modificate anche qualora arrivassero offerte superioir. Obiang vorrebbe tornare in Italia già da due sessioni di mercato ma non può perché non viene lasciato libero: inoltre il West Ham ha vinto una partita importante ed è un club che è a posto con i bilanci. Sabato sera eravamo al 97% della trattativa, adesso però non è detta l'ultima parola, la pista non è definitivamente tramontata"