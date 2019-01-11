Pedullà: "Possibilità per un portiere brasiliano. Mercato fatto all'80%. Diawara..."
Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"Il mercato della Fiorenrina è finito per l’80%. Ai viola è stato proposto il portiere Bruno del Coritiba. I casi aperti sono Thereau, Ey...
A cura di Redazione Labaroviola
11 gennaio 2019 14:39
Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:
"Il mercato della Fiorenrina è finito per l’80%. Ai viola è stato proposto il portiere Bruno del Coritiba. I casi aperti sono Thereau, Eysseric, Vuskovic e Dragowski che potrebbe andar via. La Fiorentina cerca un profilo che sia una via di mezzo tra Rog e Diawara. I sondaggi per quest’ultimo dipendono anche dai buoni rapporti ma poi vanno considerati altri aspetti come il costo del cartellino del giocatore ex Bologna"