Pedullà: "Possibilità per un portiere brasiliano. Mercato fatto all'80%. Diawara..."

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"Il mercato della Fiorenrina è finito per l’80%. Ai viola è stato proposto il portiere Bruno del Coritiba. I casi aperti sono Thereau, Ey...

A cura di Redazione Labaroviola 11 gennaio 2019 14:39

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