Pedullà polemico: “A Sportitalia avevamo annunciato Kokorin il 14 dicembre, più forti delle smentite di Pradè”

Non senza polemiche il noto esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, ha evidenziato come, nel corso delle consuete trasmissioni di Sportitalia avesse annunciato l’interesse della Fiorentina per Aleksandr Kokorin il 14 di dicembre: “Più forti delle smentite di Pradè”. Questo il tweet in questione:

Lo #Spartak annuncia: “#Kokorin e della #Fiorentina”. Una trattativa svelata il 14 dicembre da @tvdellosport più forte delle smentite di Pradè (“Non ci interessa”) — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 21, 2021

