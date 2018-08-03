Pedullà: "Pjaca sarà della Fiorentina, sbloccata la trattativa con la Juventus. Mirallas è viola"

Marko Pjaca è vicinissimo alla Fiorentina. Come riporta l'esperto Alfredo Pedullà su Twitter, la Juve avrebbe aperto al prestito con diritto di riscatto. Svolta nelle prossime ore. A radio Bruno l'esp...

Marko Pjaca è vicinissimo alla Fiorentina. Come riporta l'esperto Alfredo Pedullà su Twitter, la Juve avrebbe aperto al prestito con diritto di riscatto. Svolta nelle prossime ore. A radio Bruno l'esperto di mercato ha inoltre aggiunto le cifre per Mirallas, un milione per il prestito e sette per l'eventuale riscatto per il calciatore offensivo.