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Pedullà: "Pjaca alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto. Berardi non è una priorità viola".

Alfredo Pedullà a Radio Bruno: “Penso che Pjaca arriverà in prestito con diritto di riscatto, niente obbligo. Su Pasalic a si dovrebbe arrivare presto a una conclusione daro che Sarri è il nuovo allen...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 luglio 2018 14:29
Pedullà: "Pjaca alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto. Berardi non è una priorità viola". -
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Alfredo Pedullà Radio Bruno: “Penso che Pjaca arriverà in prestito con diritto di riscatto, niente obbligo. Su Pasalic a si dovrebbe arrivare presto a una conclusione daro che Sarri è il nuovo allenatore del Chelsea. Berardi? Viene ancora accostato alla Fiorentina ma per la Fiorentina la priorità resta Pjaca”.

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