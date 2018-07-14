Pedullà: "Pjaca alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto. Berardi non è una priorità viola".
Alfredo Pedullà a Radio Bruno: “Penso che Pjaca arriverà in prestito con diritto di riscatto, niente obbligo. Su Pasalic a si dovrebbe arrivare presto a una conclusione daro che Sarri è il nuovo allen...
A cura di Redazione Labaroviola
14 luglio 2018 14:29
Alfredo Pedullà a Radio Bruno: “Penso che Pjaca arriverà in prestito con diritto di riscatto, niente obbligo. Su Pasalic a si dovrebbe arrivare presto a una conclusione daro che Sarri è il nuovo allenatore del Chelsea. Berardi? Viene ancora accostato alla Fiorentina ma per la Fiorentina la priorità resta Pjaca”.