Pedullà: "Per Njie la Fiorentina pronta ad investire 15 milioni, ma la priorità è il centravanti"

Il club viola mantiene i contatti per l'attaccante svedese, ma prima serve definire l'arrivo del sostituto di Kean

La Fiorentina ha tenuto contatti vivi per Njie, un obiettivo concreto, esattamente come svelato stamattina. Il club viola è fortemente interessato e insisterà, arrivare a 15 milioni più eventuali bonus non sarebbe un grande problema. Ma prima la Fiorentina vuole giustamente risolvere il quiz per l’attaccante destinato a sostituire Kean: vanno avanti i dialoghi con il Manchester United dopo l’accordo raggiunto ieri con l’entourage dell’olandese, bisogna chiudere. Il piano B è Beto, completamente un altro tipo di specialista giustamente considerato alternativo. In un secondo momento la Fiorentina si concentrerà su Njie, sapendo che c’è anche il Crystal Palace interessato.

Lo riporta alfredopedulla.com