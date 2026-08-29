(VIDEO) Rui Costa e Terim si ritrovano al Viola Park per il centenario: le immagini dell'abbraccio

L'abbraccio tra Rui Costa e Terim

È un giorno speciale per tutta Firenze. Oggi, 29 agosto, la Fiorentina festeggia i suoi 100 anni di storia e al Viola Park sono già arrivati tanti dei protagonisti che hanno contribuito a scrivere le pagine più importanti della storia viola. Tra gli incontri più suggestivi c'è quello tra Rui Costa e Terim, due figure che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della Fiorentina. Il club ha condiviso sui propri canali social un video che immortala i due mentre si ritrovano e si lasciano andare a un caloroso abbraccio.