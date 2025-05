Pedullà: “Per Ferrari non è cambiato nulla su Palladino? Senza coppe addio possibile”

Alfredo Pedullà, intervenuto sul suo canale YouTube, ha parlato del futuro degli allenatori, concentrandosi anche sulla Fiorentina: “Il direttore generale Ferrari ha parlato ieri prima della finale di Coppa Italia tra Bologna e Milan in merito alla posizione di Palladino dicendo che non è cambiato nulla. Fondamentalmente però la Fiorentina dovrà fare delle riflessioni molto profonde su quello che è accaduto”.

Secondo Pedullà, se la Fiorentina non dovesse qualificarsi nemmeno per la Conference League, sarebbe necessario un esame più approfondito: “È normale che il virgolettato debba essere questo ma è altrettanto normale che una stagione del genere, se ti porterà a non andare neanche in Conference, ammesso e non concesso che possa essere un obiettivo che ti faccia sorridere e sarebbe un po’ preoccupante, porterà la Fiorentina a rifletterci seriamente”.