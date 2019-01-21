Pedullà, per Dragowski in pole l'Empoli. Occhio all'asse tra le due società...
L’Empoli cerca un portiere e lo ha individuato in Dragowski. Gli eccellenti rapporti con la Fiorentina, testimoniati dalla recente operazione Traorè (occhio al difensore Rasmussen per il futuro…), sta...
A cura di Redazione Labaroviola
21 gennaio 2019 10:18
L’Empoli cerca un portiere e lo ha individuato in Dragowski. Gli eccellenti rapporti con la Fiorentina, testimoniati dalla recente operazione Traorè (occhio al difensore Rasmussen per il futuro…), stanno portando a una nuova soluzione. Sullo sfondo restano i danesi del Vejle, ma oggi l’Empoli è davanti, assolutamente in pole, e spinge per chiudere nelle prossime ore. C’erano anche richieste dalla B, Livorno in testa, ma la Fiorentina non ha voluto prendere in considerazione simile ipotesi.
Fonte: AlfredoPedullà.com