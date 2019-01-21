Pedullà, per Dragowski in pole l'Empoli. Occhio all'asse tra le due società...

L’Empoli cerca un portiere e lo ha individuato in Dragowski. Gli eccellenti rapporti con la Fiorentina, testimoniati dalla recente operazione Traorè (occhio al difensore Rasmussen per il futuro…), sta...

A cura di Redazione Labaroviola 21 gennaio 2019 10:18

Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Dragowski

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