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Pedullà, per Dragowski in pole l'Empoli. Occhio all'asse tra le due società...

L’Empoli cerca un portiere e lo ha individuato in Dragowski. Gli eccellenti rapporti con la Fiorentina, testimoniati dalla recente operazione Traorè (occhio al difensore Rasmussen per il futuro…), sta...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 gennaio 2019 10:18
Pedullà, per Dragowski in pole l'Empoli. Occhio all'asse tra le due società... - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Dragowski
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Dragowski
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L’Empoli cerca un portiere e lo ha individuato in Dragowski. Gli eccellenti rapporti con la Fiorentina, testimoniati dalla recente operazione Traorè (occhio al difensore Rasmussen per il futuro…), stanno portando a una nuova soluzione. Sullo sfondo restano i danesi del Vejle, ma oggi l’Empoli è davanti, assolutamente in pole, e spinge per chiudere nelle prossime ore. C’erano anche richieste dalla B, Livorno in testa, ma la Fiorentina non ha voluto prendere in considerazione simile ipotesi.

Fonte: AlfredoPedullà.com

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