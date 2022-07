Pedullà: “Nuovi contatti tra Milenkovic-Juventus. Fiorentina vuole tenerlo, ma c’è il patto per la cessione”

Avanza l’ipotesi Nikola Milenkovic in casa Juventus. Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, ci sono stati nuovi contatti tra i bianconeri e il difensore serbo della Fiorentina. Per la Juventus si tratta di un’ipotesi da quindici milioni di euro, in base agli accordi raggiunti la scorsa estate tra il difensore e la società viola quando rinnovò il contratto con per non andare in scadenza. I Viola vorrebbe tenerlo prima di andare su un altro centrale, ma sanno che in caso di proposta sarebbe impossibile. La Juve ci pensa nel caso in cui decidesse di prendere due centrali, indipendentemente dall’avanzata per Bremer.