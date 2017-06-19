Pedullà: “Non ha senso cedere Borja Valero per queste cifre. Kalinic? Le grandi società non mettono clausole”
Non c'è nessuna trattativa tra Inter e Fiorentina per Borja Valero. Simeone? Non è pronto, ma se porti i soldi te lo prendi" così Alfredo Pedullà a Radio Bruno
Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:
"La richiesta della Fiorentina per Kalinic? Le grandi squadre non mettono clausole. Nessuna paga 30 milioni per un calciatore di 30 anni.
Simeone? Meglio Nestorovski di lui, è piu pronto. Chi va da Preziosi con una buona offerta si porta a casa Simeone. Io terrei Babacar magari con un attaccante più esperto che non lo oscuri completamente nell'annata.
Borja? Non c'è stato nessun contatto tra Inter e Fiorentina per lui. Spalletti lo vuole. Ma non ha senso cedere un giocatore forte come lui per 5 milioni"