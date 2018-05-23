Pedullà: "Non mi sorprenderei se arrivassero grandi offerte per i migliori giocatori viola"

Come di consueto l'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto di mercato ai microfoni di Radio Bruno Toscana: “Non escludo che possano arrivare offerte per i big, ma mi meraviglierei se la F...

Come di consueto l'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto di mercato ai microfoni di Radio Bruno Toscana: “Non escludo che possano arrivare offerte per i big, ma mi meraviglierei se la Fiorentina si sedesse al tavolo per proposte non clamorose. Grassi piace alla Fiorentina, ma il Torino è più avanti. Badelj? Quando passa tanto tempo è perché o non sei convinto o aspetti un altro. Non credo si possa andare oltre fine mese”.