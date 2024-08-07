Pedullà: "Nelle ultime ore la Fiorentina ha fatto sondaggi per Folorunsho, può lasciare il Napoli"

La Fiorentina è alla ricerca di nuovi centrocampisti dopo gli addii di Castrovilli, Duncan, Bonaventura e Arthur. Il nome è quello di Folorunsho

A cura di Redazione Labaroviola 07 agosto 2024 19:47

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