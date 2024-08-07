Pedullà: "Nelle ultime ore la Fiorentina ha fatto sondaggi per Folorunsho, può lasciare il Napoli"
La Fiorentina è alla ricerca di nuovi centrocampisti dopo gli addii di Castrovilli, Duncan, Bonaventura e Arthur. Il nome è quello di Folorunsho
La Fiorentina cerca disperatamente dei centrocampisti, l'ultimo nome è quello di Folorunsho, nell'ultima stagione al Verona ma di proprietà del Napoli. Ecco quello che scrive Pedullà:
"Folorunsho non è sicuro di restare a Napoli malgrado il fresco rinnovo: la Fiorentina ha fatto sondaggi approfonditi nelle ultime ore, anche la Lazio ha chiesto informazioni (Baroni lo ha allenato e lo apprezza). La valutazione è di 12 milioni di euro"
GUDMUNDSSON E LA FIORENTINA, SITUAZIONE IN STAND-BY
https://www.labaroviola.com/pedulla-retegui-allatalanta-mette-in-stand-by-gudmundsson-alla-fiorentina-era-verso-la-definizione/263366/